The Witcher 2: Kristofer Hivju de Il Trono di Spade nel cast della serie Netflix?

Alcuni rumor suggeriscono che nel cast di The Witcher 2 potrebbe esserci anche Kristofer Hivju, l'attore diventato famoso per il ruolo di Tormund ne Il Trono di Spade.

The Witcher 2 potrebbe dare il benvenuto anche a Kristofer Hivju, diventato famoso come il bruto Tormund de Il Trono di Spade. Al momento si tratta di un rumor non ancora confermato nè da Netflix nè dal diretto interessato, ma un posto tempestivamente cancellato potrebbe essere stato molto eloquente.

A diffondere il gossip è stato il sito Redanian Intelligence individuando un post su Instagram di Stephen Surjik, regista di The Witcher, che, su alcune foto di potenziali location per la seconda stagione della serie Netflix, ha taggato i due protagonisti Henry Cavill e Anya Chalotra ma anche Kristofer Hivju. Il nostro Tormund ha risposto? No, perchè il post è stato opportunamente cancellato in tutta fretta. Dettaglio condiviso troppo presto?

Redanian Intelligence non ha mollato la presa, arrivando a scoprire di recenti conversazioni tra l'agente di Hivju e i responsabili del cast di The Witcher.

Sembra inoltre che proprio negli ultimi giorni Kristofer Hivju abbia cominciato a seguire tutti gli account social della serie Netflix e il dettaglio, insieme agli altri, porta a credere che in effetti l'attore d'origine islandese potrebbe unirsi al cast di The Witcher, e questo sembra fare davvero molto piacere ai fan dello show.