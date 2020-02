The Witcher 2: Kim Bodnia interpreterà Vesemir!

L'attore Kim Bodnia reciterà in The Witcher 2 e la produzione ha confermato che il suo ruolo sarà quello di Vosemir.

The Witcher 2 introdurrà un personaggio molto amato dei libri: Vesemir, ruolo affidato all'attore Kim Bodnia.

La notizia renderà felice molti fan dei romanzi e dei videogiochi ed è stata confermata dalla produzione della serie di Netflix.

Per interpretare il mentore di Geralt di Rivia, il protagonista di The Witcher interpretato da Henry Cavill, è stato scelto l'attore apparso recentemente in Killing Eve e The Bridge. Kim Bodnia sarà quindi Vesemir, il guardiano di Kaer Morhen e una delle persone più importanti nel mondo del cacciatore di mostri durante la seconda stagione.

Il personaggio viene descritto come "un affascinante esempio di ciò che resta dell'Epoca d'Oro. Vesemir è il witcher più anziano e con maggior esperienza della nostra serie, oltre a essere una figura paterna per Geralt. Uno dei sopravvissuti del Massacro a Kaer Morhen, un terribile massacro che ha quasi sterminato tutti i cacciatori, Vesemir è molto protettivo nei confronti dei pochi rimasti, che considera una comunità a rischio che può trovare gloria seguendo il Percorso e uccidendo mostri".

La showrunner Lauren Hissrich ha dichiarato: "Sono così elettrizzata nel dare il benvenuto a Kim Bodnia nel cast di The Witcher. Ho ammirato il suo talento unico in show come Killing Eve e The Bridge, e non vedo l'ora che porti forza, tenacia e calore al personaggio di Vesemir, che è una parte integrale della nostra prossima stagione".

Tra gli interpreti della seconda stagione di The Witcher ci saranno anche Yasen Atour che interpreterà Coen, Agnes Bjorn nel ruolo di Vereena, Paul Bullion che interpreterà Lambert, Thue Ersted Rasmussen nel ruolo di Eskel, Aisha Fabienne Ross Girl) nel ruolo di Lydia, Kristofer Hivju che interpreterà Nivellen e Mecia Simson, nel ruolo di Francesca.

La serie sarà diretta da Stephen Surjik (The Umbrella Academy) per gli episodi 02x01 e 02x02, Sarah O'Gorman (Cursed) per gli episodi 02x03 e 02x04, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) per gli episodi 02x05 e 02x08 e Geeta V. Patel (Meet The Patels) per gli episodi 02x06 e 02x07.