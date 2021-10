The Witcher 2: i character poster di Geralt e Yennefer

The Witcher 2 arriverà sugli schermi di Netflix il 17 dicembre e online sono stati condivisi i character poster dedicati a Geralt e Yennefer.

L'immagine promozionale dedicata al protagonista interpretato da Henry Cavill dichiara: "Creato per uccidere. Destinato a proteggere".

Il poster della seconda stagione di The Witcher ricorda quindi i due lati della personalità e del destino di Geralt di Rivia. L'esperto nell'uccisione di mostri e demoni, nei nuovi episodi, diventerà infatti una figura paterna per Ciri (Freya Allan) e si occuperà del suo addestramento per aiutarla a usare la magia ed essere in grado di combattere.

La locandina dedicata a Yennefer, il personaggio interpretato da Anya Chalotra, dichiara invece: "Persa nel caos. Destinata a sopravvivere".

La sinossi della seconda stagione di The Witcher anticipa che Geralt di Rivia (Henry Cavill), convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nell'epica battaglia di Colle Sodden, porta Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia, Kaer Morhen.

Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

I protagonisti dello show sono Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), e Anna Shaffer (Triss).