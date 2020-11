The Witch: l'incubo del regista Robert Eggers? La capra Black Phillip

La star di The Witch, horror diretto nel 2015 da Robert Eggers, era Black Phillip, la capra nera, che in realtà si chiamava Charlie e non era molto dissimile dal demonio, come ha raccontato proprio il regista che ha avuto più di un problema con lei sul set tanto da definirla il suo incubo.

The Witch: Anya Taylor-Joy e Harvey Scrimshaw in una scena del film

Uno degli ingredienti più riusciti di The Witch è proprio Black Phillip, la capra di famiglia che si rivela essere il diavolo stesso. Nella realtà il suo nome era Charlie ed è stata selezionata per il suo mantello nero, ma la sua spiccata personalità ha dato parecchi grattacapi a Robert Eggers. FilmFacts ha recentemente twittato il primo e principale consiglio del regista per i futuri sceneggiatori: non mettere una capra nel tuo film.

A quanto pare, infatti, Charlie non era esattamente mansueta, ma ha dato del filo da torcere a tutto il cast e al regista, che ha avuto non poche difficoltà a girare le scene in cui c'era lei. Robert Eggers ha ricordato quanto fosse difficile mantenere Charlie ferma e quanto potesse diventare aggressiva, rischiando anche di far male a qualcuno, com'è successo per l'attore Ralph Ineson.

The Witch è ambientato nel New England nel 1630. Al centro della trama troviamo William e Katherine, che conducono un'esistenza cristiana crescendo cinque figli in mezzo alla natura selvaggia. Quando il loro ultimo figlio sparisce improvvisamente, però, l'equilibrio si rompe.