Spider-Man: "Non sopporto i retcon". George Martin sta dalla parte dei fan Marvel per il destino di MJ

L'autore de Il Trono di Spade si è schierato dalla parte dei fan dei fumetti a proposito di un celebre retcon della Marvel sul matrimonio che ha unito per anni Peter Parker e il personaggio di MJ

George R.R. Martin non è uno sprovveduto, anche lui sa quando fermarsi e recentemente è intervenuto su una questione molto delicata per i fan Marvel, quella del retcon sulla storia d'amore tra Peter Parker e MJ nei fumetti di Spider-Man.

Negli anni '80, Peter e MJ fecero la storia dei fumetti quando finalmente si sposarono. Rimasero insieme per molto tempo, e i fan poterono vedere la loro relazione evolversi attraverso eventi significativi, tra cui The Other e Civil War.

Purtroppo, la relazione non era destinata a durare. Volendo mantenere Peter giovane, la Marvel Comics ritenne che la scelta migliore fosse resettare lo status quo di Spider-Man. Per farlo, nel 2007 la Casa delle Idee sviluppò One More Day. La storia mostrava Peter e Mary Jane vendere il loro matrimonio a Mefisto affinché questi guarisse zia May, ferita a morte da uno scagnozzo di Kingpin dopo la rivelazione dell'identità di Peter in Civil War.

George Martin e l'odio verso i "retcon"

La decisione fece infuriare molti fan e, per quasi vent'anni, i lettori hanno sperato che MJ e Peter tornassero insieme. Ebbene, a quanto pare i nerd non sono soli in questo sentimento, perché lo stesso creatore de Il trono di spade non è affatto contento del retcon. Lo scrittore ha discusso con PopVerse del suo apprezzamento per le storie che si sviluppano su lunghi periodi di tempo.

Martin ha rivelato di apprezzare in particolare Spider-Man, ma di non essere affatto soddisfatto dei retcon che alterano trame ormai diventate storiche: "Mi piace Spider-Man. Mi piace che ci siano centinaia e centinaia di fumetti di Spider-Man, e non solo sei", ha dichiarato lo scrittore alludendo alla sua saga ancora in fase di completamento.

"Devo ammettere che ho anche delle frustrazioni. A volte... non mi piacciono i retcon. Non mi piacciono i reboot. Sai, sono lì che sto seguendo un personaggio o un supereroe per anni, a volte decenni, e poi arrivano e dicono: 'Oh, no. In realtà niente di tutto quello è accaduto. Ricominciamo tutto da capo'. Questa cosa mi irrita da morire".

Il matrimonio tra Peter Parker e Mary Jane non si tocca

Martin ha poi menzionato in modo specifico il matrimonio di Spidey con MJ, dichiarando: "Peter Parker ha sposato Mary Jane. Non puoi cancellare una cosa del genere, ma oggi lo fanno. Ma che ci vuoi fare".

Lo scrittore ha dato voce al sentimento di molti fan di supereroi in tutto il mondo. Sebbene gli sforzi della Marvel per mantenere Peter giovane siano comprensibili, esiste un modo per permettergli di stare con l'unica persona che è sempre stata rappresentata come la sua anima gemella senza farlo sembrare un personaggio invecchiato. Finché le sue storie continuano a mantenere Peter della stessa età, non c'è davvero motivo di pensare che permettergli di sposarsi possa farlo apparire vecchio agli occhi dei lettori.