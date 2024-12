The White Lotus e Euphoria: HBO svela finalmente le date d'uscita delle nuove stagioni

I fan non dovranno attendere molto per la terza stagione di The White Lotus, secondo quanto dichiarato da JB Perrette, capo dello streaming globale di Warner Bros. Discovery.

Il dirigente, durante una conferenza tecnologica e mediatica ospitata da Wells Fargo, ha rivelato la nuova stagione della serie di Mike White debutterà sulla rete a pagamento nel corso del mese di febbraio.

Ricordiamo che nella primavera del 2025 sono già previste la seconda stagione di The Last of Us, mentre alla fine del 2025 arriverà il nuovo prequel de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms. Infine, il debutto della terza stagione stagione di Euphoria è stato programmato per il 2026.

Inoltre, Perrette ha indicato che l'attesissima serie televisiva tratta dai romanzi di Harry Potter, il cui lancio era previsto per il 2026 ed è attualmente in fase di casting per i nuovi Harry, Ron ed Hermione e arriverà invece nel 2027: "Se si guarda al '26 e al '27, si inizia un viaggio di 10 anni nella serie di 'Harry Potter', di cui siamo super eccitati. E direi che potrebbe essere l'evento più grande della nostra storia quando arriveremo a quella serie".

Perrette, presidente e CEO dello streaming globale e dei giochi di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato che Max inizierà a mettere una stretta alla condivisione delle password questo mese con "alcuni messaggi molto gentili".

"È un'arte e una scienza cercare di capire chi sta effettivamente condividendo e chi invece si trova nella sua casa di vacanza o in viaggio d'affari", ha detto Perrette. "Offriremo un modo per aggiungere un membro, a partire dal primo trimestre. Poi inizieremo gradualmente, man mano che otterremo i dati e inizieremo a capire, con alcuni segnali espliciti e impliciti, quanto siamo bravi a rilevare. E poi, man mano che andremo avanti fino al '25, vedrete i filtri diventare sempre più stretti".