The White Lotus, Il creatore Mike White parla della possibile stagione 3, tra cast e location

Il creatore di The White Lotus, Mike White sta già pensando alla terza stagione della serie HBO mentre passeggia sul red carpet della seconda stagione.

I nuovi episodi del progetto antologico arriveranno dal 7 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

"Abbiamo appena consegnato il nostro ultimo episodio alla rete ieri, quindi è difficile pensare alla prossima", ha ora dichiarato White in un'intervista a Deadline parlando di una possibile continuazione di The White Lotus, aggiungendo poi "Ma se dovessimo pensarci, sarebbe divertente andare in un continente completamente diverso. Abbiamo fatto l'Europa, e forse l'Asia, qualcosa del genere di folle, sarebbe divertente".

E se ciò dovesse accadere, un volto familiare, come quello di Jennifer Coolidge, potrebbe tornare a bordo. "Jennifer è una mia amica e tutti l'hanno amata nella prima stagione, ed io pensavo, 'Non posso andare in Italia senza Jennifer'. E forse è ancora così. Ad esempio, forse non puoi nemmeno andare in Giappone senza Jennifer. Ci sono così tanti attori divertenti con cui abbiamo lavorato finora, quindi in un certo senso si pensa a chi è disponibile".

The White Lotus: un'immagine della serie

The White Lotus ha ricevuto il via libera per una seconda stagione ad agosto dopo aver ottenuto enormi consensi da parte di critica e pubblico. La seconda stagione segue un diverso gruppo di vacanzieri mentre prenotano il loro soggiorno in una proprietà italiana di White Lotus.

Il cast della seconda stagione include Aubrey Plaza, Will Sharpe, Sabrina Impacciatore, Theo James, Meghann Fahy, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Haley Lu Richardson, Leo Woodall, Beatrice Grannó e Simona Tabasco.