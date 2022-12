The White Lotus, Aubrey Plaza racconta la sua disavventura in Sicilia tra funghi ed escursioni

Aubrey Plaza ha raccontato una piccola disavventura vissuta in Sicilia durante le riprese della seconda stagione di The White Lotus insieme a Meghann Fahy.

Nei giorni scorsi, Aubrey Plaza ha raccontato di aver vissuto una piccola disavventura durante un'escursione, in Sicilia, con la sua co-protagonista di The White Lotus, Meghann Fahy.

Quanto accaduto è stato però rivelato inizialmente da Meghann Fahy la quale, apparsa in un recente episodio del Late Night with Seth Meyers, ha ricordato un'escursione effettuata in Sicilia insieme alla sua collega, Aubrey Plaza, durante i giorni di riprese di The White Lotus. L'attrice ha raccontato di essersi persa, insieme alla sua collega proprio durante l'escursione e che quando una banda di motociclisti ha cercato di presentarsi, Plaza ha nascosto il viso e ha detto: "Non guardare me".

Durante il programma, di cui pochi giorni dopo è stata ospite anche lei, Aubrey Plaza è tornata sull'accaduto, aggiungendo un dettaglio che la sua collega aveva tralasciato. "Ha tralasciato la parte più importante, e cioè che eravamo sotto l'effetto di funghi allucinogeni", ha raccontato l'attrice riferendosi alla droga psichedelica. Seth Meyers ha poi sottolineato che, la sera in cui Meghann Fahy è apparsa nello show, i suoi genitori erano con lei. Potrebbe quindi essere questo il motivo per cui l'attrice ha omesso questo 'piccolo' particolare.

"Ne abbiamo preso uno piccolo" ha proseguito l'attrice nel suo racconto. "E così quando ha raccontato la storia del perché la stavo guardando, sembrava: 'Aubrey era sulla strada e mentre questi ragazzi italiani erano in moto, Aubrey ha detto, 'Non guardarmi'. Ma ero partita completamente, un vero e proprio trip. E' stato terrificante".

Durante l'intervista della settimana precedente, Meghann Fahy aveva inoltre spiegato che la coppia si è persa a causa sua. "Era un posto in cui avevo camminato diverse volte prima e poi ci siamo perse", ha raccontato l'attrice. "Dicevo, 'Seguimi fin qui.' E poi ci siamo perse finendo per camminare lungo il ciglio dell'autostrada".

