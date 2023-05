The Werewolves of Millers Hollow: Netflix annuncia il film tratto dal gioco

Netflix ha annunciato lo sviluppo di un nuovo film tratto dal popolare gioco The Werewolves of Millers Hollow, ambientato in un villaggio alle prese con i Lupi Mannari.

Netflix ha rivelato che è in fase di sviluppo un film tratto dal gioco The Werewolves of Millers Hollow, uno dei progetti ludici più apprezzati a livello internazionale.

L'annuncio è stato compiuto sui social media, senza però condividere i dettagli del progetto.

Il popolare gioco

The Werewolves of Millers Hollow, intitolato nella versione originale Les Loups-Garous de Thiercelieux, è un gioco da tavolo in cui i partecipanti si ritrovano in un piccolo villaggio, infestato dai Lupi Mannari.

Nel corso degli anni sono state realizzate varie versioni, , dalla classica con 24 carte alla estesa con 36 carte, per un divertimento di 30-40 minuti a partita adatto agli 8 e passa giocatori al di sopra dei 10 anni.

Lo scopo del gioco è indovinare chi sono i Lupi Mannari mentre ogni partecipante riceve un ruolo come i Loups-Garous (Lupi Mannari) e i Simple Villageois (Villici), o un personaggio speciale, come il Maire du Village (Sindaco), il Chasseur (Cacciatore), la Sorcière (Maga), la Petite Fille (Bambina), il Voyante (Veggente), il Voleur (Ladro), Cupidon (Cupido) e gli Amoureux (Innamorati).

Le regole del gioco

Il Moderatore controlla il corretto andamento di Les Loups-Garous de Thiercelieux e racconta la storia del villaggio e dei suoi abitanti. Di notte, la squadra dei Lupi Mannari sceglie una vittima e la elimina. Di giorno, il Moderatore proclama il delitto del Villico che è stato assassinato nelle ore precedenti al sorgere del sole, poi il giocatore che lo interpretava si ritira, quindi il villaggio, aiutato o ostacolato dai personaggi speciali, indaga e delibera su chi, a suo dire, è uno dei mostri che hanno compiuto il crimine e infine il personaggio che viene indicato come un Lupo Mannaro viene linciato, rivelato e cacciato dal gioco. Vince la squadra degli umani se vengono scoperti e uccisi tutti i Lupi Mannari. Vince la squadra dei mostri se viene sterminato il villaggio al completo, anche se rimane un solo Lupo Mannaro. Nel gioco possono anche vincere gli Innamorati, umani o mostri, proteggendosi a vicenda, sopravvivendo o morendo sempre insieme.