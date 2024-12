The Well di Federico Zampaglione da oggi in box con disco 4K e in streaming su Prime

The Well arriva in home video in Dvd e in un box a due dischi contenente il Blu Ray e il 4K ULTRA HD HDR10, e in streaming per gli abbonati al canale CG Collection di Prime Video

Una buona notizia per i fan dell'horror. A partire da oggi 5 dicembre è disponibile per il mercato home video The Well, il nuovo film di Federico Zampaglione. Distribuito da CG Entertainment, il film arriva in Dvd e in un box a due dischi contenente il Blu Ray e il 4K ULTRA HD HDR10, per godere del film nella massima risoluzione.

Inoltre, sempre da oggi gli abbonati al canale CG COLLECTION di Prime Video possono vedere The Well in streaming. Per i nuovi iscritti è disponibile un periodo di prova gratuito. Anche gli iscritti alla piattaforma www.cgtv.it possono vedere il film, ora incluso nel loro piano di abbonamento.

THE WELL è inoltre già disponibile per l'acquisto e il noleggio digitale su queste piattaforme: Prime Video, Youtube, Google TV, Apple TV, Tim Vision, Infinity, Chili, Rakuten TV, e sulla piattaforma di CG Entertainment, CGtv.

Un primo piano di Lauren LaVera

I contenuti speciali

Il DVD di The Well e il Box con il Blu Ray e il 4K ULTRA HD HDR10 sono accompagnati da contenuti speciali esclusivi realizzati per questa edizione:

Chi ha paura del pozzo? The Well: intervista a Federico Zampaglione e Backstage

I maestri italiani dell'horror

Interviste ai protagonisti

Trailer

L'edizione Blu Ray + 4K è inoltre impreziosita da una cover con un artwork alternativo.

Il film

Uscito nelle sale l'1 agosto con Iperuranio Film in collaborazione con CG entertainment, il nuovo horror di Zampaglione debuttato al 7° posto del Box Office e nonostante il divieto ai minori di 18 anni, grazie al passaparola ha superato i 17K spettatori, diventando l'horror italiano completamente indipendente più visto degli ultimi 15 anni. A livello internazionale, The Well è stato venduto in oltre 104 Paesi nel mondo, segnando così un altro importante record per un film di genere italiano.

Al centro della storia troviamo Lisa Gray (la star di Terrifier 2 e 3 Lauren LaVera), una restauratrice d'arte statunitense chiamata alla sua prima, importante missione a Sambuci, piccolo borgo laziale. Qui deve riportare all'antico splendore un dipinto medievale rovinato da un incendio. Quello che Lisa non sa è che sta mettendo la propria vita in pericolo a causa di una antica maledizione che genera creature maligne, sangue e atroci sofferenze.

Prodotto da Iperuranio Film e sceneggiato dallo stesso Zampaglione con il produttore Stefano Masi, The Well è interpretato da Lauren LaVera, Claudia Gerini, Lorenzo Renzi, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani, Yassine Fadel e Courage Oviawe. Con loro anche Giovanni Lombardo Radice nel suo ultimo ruolo in un film, girato prima della sua scomparsa. Le musiche sono state composte da Oran Loyfer, Luca Chiaravalli, Federico e Francesco Zampaglione.