The Watchers - Loro ti guardano: il trailer del film scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan

Il 5 giugno arriverà nelle sale italiane il film The Watchers - Loro ti guardano, un progetto scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan.

Il trailer del film The Watchers anticipa qualche dettaglio del progetto diretto da Ishana Night Shyamalan, ispirato al romanzo scritto da A.M. Shine.

Il thriller arriverà nelle sale il 5 giugno 2024 grazie a Warner Bros Pictures.

La storia al centro di The Watchers

Al centro della trama di The Watchers c'è Mina, un'artista di 28 anni, che rimane bloccata in una foresta irlandese. Quando la giovane trova rifugio, la protagonista si ritrova involontariamente insieme a tre sconosciuti che vengono osservati e tormentati ogni notte da misteriose creature che non possono essere viste, anche se loro vedono tutto.

Nel cast ci sono Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, e Olwen Fouere. M. Night Shyamalan è uno dei produttori del film diretto dalla figlia, impegnata anche come sceneggiatrice.

Nel team che ha realizzato il lungometraggio ci sono anche il direttore della fotografia Eli Arenson, la scenografa Ferdia Murphy, il montatore Job ter Burg, e il costumista Frank Gallacher. Le musiche originali sono invece composte da Abel Korzeniowski.