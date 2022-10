The Watcher: la vera famiglia della serie ha imposto due condizioni a Netflix

Basato su un articolo pubblicato nel 2018 su The Cut, la nuova serie tv di Netflix The Watcher segue le vicende della famiglia Brannock, che dopo aver acquistato la casa dei sogni a Westfield, nel New Jersey, comincia a essere tormentati dai strani messaggi di uno stalker sconosciuto. Essendo la base di partenza proviente da una storia realmente accaduta, gli autori della serie hanno deciso di riportate i fatti con qualche piccolo cambiamento. In base a quanto recentemente riportato da Mashable, parrebbe che in fase di scrittura la famiglia coinvolta nella vicenda abbia chiesto due modifiche precise.

La vera storia su cui si basa The Watcher ebbe inizio nel corso del 2014, coinvolgendo Derek e Maria Broaddus e i loro tre figli piccoli, anche se a differenza delle loro controparti nella serie tv, questa famiglia non si è mai trasferita nella nuova casa e non è stata soggetta a crescenti ostilità come irruzioni e telefonate moleste. In principio il nucleo familiare ha ricevuto soltanto una lettera da The Watcher, senza prenderla realmente in considerazione.

The Watcher: l'agente incaricato di vendere la casa reale ha delle difficoltà nel trovare un acquirente

The Cut stesso, all'epoca delle prime speculazioni e informazioni in merito, riportò che la famiglia Broaddus non voleva essere coinvolta direttamente nel progetto, nonostante avessero venduto a Netflix i diritti della loro storia. Il fatto di averli venduti, comunque, potrebbe essere stato connesso all'esigenza di voler avere una voce in capitolo. Così hanno imposto a Netflix due condizioni precise al fine di realizzare la serie: The Watcher non avrebbe usato i loro veri nomi e la famiglia immaginaria al centro della vicenda non avrebbe dovuto assomigliare a loro. Entrambe sono state esaudite, costruendo una famiglia diversa e con nomi differenti.