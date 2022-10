The Watcher: l'agente incaricato di vendere la casa reale ha le difficoltà nel trovare un acquirente

La serie The Watcher ha introdotto una storia tutta americana al grande pubblico, e se vi dicessimo che qualcuno ha provato a vedere la casa in cui i fatti narrati sono avvenuti?

In questi giorni si sta parlando moltissimo di The Watcher, la serie true crime tratta da una storia vera firmata Ryan Murphy; eppure non tutti sanno che l'agente immobiliare della vera casa in cui si sono svolti i fatti raccontati ha combattuto per molto tempo con il passato di quelle mura.

Lo show con star Naomi Watts e Bobby Cannavale ha debuttato il 13 ottobre in streaming, attirando subito l'attenzione degli utenti.

David Barbosa, proprietario della David Reality Group a Westfield, New Jersey, si è ritrovato a vendere la casa di Derek e Maria Broaddus per 1,4 milioni di dollari, cinque anni dopo aver sopportato l'orribile calvario che ha ispirato The Watcher. Storia vuole che i protagonisti della vicenda dopo essersi trasferiti in questa idilliaca villa in periferia, vennero accolti in città da una serie di lettere inquietanti e minacciose da uno stalker anonimo.

The Watcher: una scena della serie

Barbosa si è quindi ritrovato a dover trasformare tutto questo in denaro per se stesso e per i suoi committenti, dopo che molti prima di lui hanno tentato e fallito. Nel corso di un'intervista esclusiva a Entertainment Weekly ha rivelato: "C'erano un milione di storie su quello che stava succedendo con la casa. C'era un tale stigma. Quello è stato il nostro più grande ostacolo: cercare di superare quello stigma. Inoltre, c'erano persone che passavano vicino alla casa, scattavano foto e si avvicinavano alla porta d'ingresso, era pazzesco".

Il problema principale per la vendita si collegava ai vari articoli che le principali testate americane avevano scritto in merito, e fra tutti il più virale, nella faccenda The Watcher, fu quello su The Cut. Così per superare questo ostacolo invitarono il sito a specificare che le offerte per la casa erano aperte, invitando le persone interessate ad andare nell'ufficio dell'avvocato per vedere le prove dell'accaduto, così da farsi un'idea prima di entrare.

Nel 2019, quindi, Barbosa riuscì a vendere la casa legata alla storia di The Watcher a una coppia, per 40 mila dollari, sottolineando che ai nuovi proprietari non è mai capitato nulla di male.