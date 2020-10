The Watch, il trailer della serie fantasy tratta dai romanzi di Terry Pratchett

Il primo trailer di The Watch, la serie TV di BBC America tratta dai romanzi di Terry Pratchett, è stato presentato al New York Comic Con.

Fan de Il Mondo del Disco, a rapporto! È stato appena diffuso il primo trailer della serie TV di BBC America, The Watch, in arrivo direttamente dal New York Comic Con.

Lo show prodotto da Narrativia e BBC Studios vedrà tra i suoi protagonisti l'attore di Game of Thrones Richard Dormer, Lara Rossi (Robin Hood - L'Origine della Leggenda)) Adam Hugill (1917), Marama Corlette (Sick Note), Jo Eaton-Kent (Don't Forget The Driver) e Sam Adewunmi (The Last Tree), e poterà sullo schermo il fantastico mondo ideato dallo scrittore inglese Terry Pratchett.

"Ambientata in una città fittizia dove il crimine è stato legalizzato, The Watch è una serie al di fuori dai generi che segue un gruppo di poliziotti disadattati mentre tentano di rimediare a decadi di inettitudine e salvare la loro corrotta città dalla catastrofe. Unicamente anarchico e carico d'intrattenimento, lo show riprende diverse delle creazioni più amate del Mondo del Disco di Terry Pratchett assieme alla la loro selvaggia odissea piena di emozioni" recita la descrizione ufficiale della serie, come riportato anche da Comicbook.

Ma quali saranno i personaggi di The Watch Vediamoli insieme:

Sam Vims (Richard Dormer, il Capitano della Guardia Cittadina, privato dei suoi poteri da una socità corrotta, che ha ridotto al minimo la giurisdizione del suo dipartimento.

Cheery, (Jo Eaton-Kent) l'esperto forense non binario, ostracizzato dai suoi simili e alla ricerca di una nuova dimora e una nuova identità .

Carrot (Adam Hugill), la nuova recluta idealista. È stato cresciuto dai nani, ma è un umano abbandonato alla nascita.

Anqua (Marama Corlette), il Caporale a cui è stato assegnato il compito di addestrare Carrot (e tenerlo il più possibile in vita).

Lady Sybil Ramkin (Lara Rossi), l'ultimo baluard della nobiltà di Ankh-Morpork, che cerca di riparare agli errori della città facendo assumendo il ruolo di vigilante (piuttosto caotico).

Carcer Dun (Sam Adewunmi), l'antagonista che, ferito e offeso, tenterà di prendere il controllo della città e di vendicarsi contro una realtà ingiusta.

The Watch debutterà a gennaio 2021 sulla TV americana.