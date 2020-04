Terry Pratchett: in arrivo serie tv "assolutamente fedeli all'originale"

La compagnia di produzione di Terry Pratchett ha annunciato dei nuovi adattamenti per la tv e promette che saranno al 100% autentici e fedeli.

Nel giorno che avrebbe segnato il 72esimo compleanno di Terry Pratchett, viene annunciato che l'opera del celebre scrittore britannico di fantasy e fantascienza avrà dei nuovi (plurale!) adattamenti in formato serie tv. La notizia arriva da Narrativia, la casa di produzione lanciata dallo stesso Pratchett nel 2012 e che adesso è portata avanti dalla figlia Rhianna e dall'amministratore delegato Rob Wilkins.

I nuovi progetti nasceranno dalla collaborazione tra Narrativia, Motive Pictures e Endeavor Content, nel tentativo di dare alle nuove versioni televisive dei romanzi di Pratchett la maggior fedeltà possibile alla materia originale del ciclo di Mondo Disco. Come dichiarato dalla figlia: "Mondo Disco pullula di personaggi unici, narrativa sagace e trope letterari incredibili. Sentiamo che dovrebbero essere portati sullo schermo in una forma di cui mio padre sarebbe fiero."

The Watch: le prime foto della serie tratta dai romanzi di Terry Pratchett

Sebbene non ci sia mai stata una lamentela ufficiale, le dichiarazioni di Narrativia sembrano lanciare delle frecciatine avvelenate al più recente adattamento televisivo dall'opera di Pratchett. La serie The Watch deve ancora fare il suo ingresso nel mondo, ma le poche foto che anticipano la storia ispirata alla Ankh-Morpork City Watch sembrano mostrare una trasformazione dello stile originario a favore di un look cyberpunk.

Sicuramente Narrativia non aveva intenzione di fare riferimento a questo adattamento libertino, ma l'annuncio sulle nuove serie tv tratte dall'opera di Terry Pratchett contiene comunque una descrizione che pare diametralmente opposta all'approccio scelto da The Watch: "I libri del Mondo Disco sono un'enorme fonte di gioia per milioni di lettori, e giustamente; ogni paragrafo, frase e nota fu creata con brillantezza e brio, e siamo decisi a portare il mondo di Terry sullo schermo con il rispetto e la cura che merita."