The Watch: la star de Il trono di spade Richard Dormer nella serie ispirata a Terry Pratchett

La star de Il trono di spade Richard Dormer ha detto addio a Westeros per calarsi nell'universo di The Watch, serie ispirata all'opera di Terry Pratchett.

La star de Il trono di spade Richard Dormer si è unito al cast di The Watch, serie BBC America ispirata all'universo di Terry Pratchett.

Richard Dormer sarà Sam Vimes, capitano della Guardia (Watch), e guiderà un gruppo di agenti di polizia male in arnese che uniscono le forze per salvare la città senza legge di Ankh-Morpork dalla catastrofe. The Watch sarà ambientata nell'universo di Discworld, creato dallo scrittore Terry Pratchett.

Parlando del nuovo progetto, Richard Dormer ha dichiarato: "Sono emozionato all'idea di far parte di questa brillante follia. Sono stato trascinato immediatamente nella moltitudine di livelli del personaggio di Sam Vimes, e trovo la dinamica tra lui e la sua banda di poliziotti devastati davvero stimolante".

L'universo fantastico/satirico di Discworld ha fatto il suo debutto nell'opera di Terry Pratchett nel 1983, includendo 41 romanzi e una serie di racconti brevi e fumetti che includono spesso la City Watch a guardia della città di Ankh-Morpork. L'ultimo romanzo, The Shepherd's Crown, è stato pubblicato nel 2015, anno della morte di Terry Pratchett.