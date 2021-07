The Walking Dead approda su Sandbox, per un'esperienza di gioco unica

The Walking Dead approda su Sandbox, da ora sarà possibile immergersi in prima persona nel mondo postapocalittico popolato da zombi.

The Walking Dead ha annunciato il proprio imminente arrivo su Sandbox: l'universo online in cui si potranno vivere esperienze di gioco uniche. In attesa che l'undicesima e ultima stagione della serie debutti su Disney+ il 23 agosto, i fan troveranno un innovativo ed eccitante nuovo modo di vivere nel mondo postapocalittico popolato da zombi, al fianco dei propri personaggi preferiti.

The Walking Dead: Una delle prime immagini della serie

All'interno di questo metaverse l'esperienza di gioco di The Walking Dead incoraggerà i giocatori a unirsi tra loro per superare le sfide quotidiane utili a sopravvivere nel mondo infestato dai camminatori: dovranno così allearsi per cercare cibo, raccogliere risorse, creare barriere di difesa e molto altro ancora.

"Portare il franchise di fumetti di The Walking Dead nel metaverse di The Sandbox offrirà ai fan un'opportunità rivoluzionaria di giocare, creare, socializzare, abitare e interagire all'interno di un nuovo mondo virtuale di gioco multiplayer", ha affermato Dan Murray, Co-CEO, Skybound Games & Merchandise.

Uno zombie nell'episodio Days Gone Bye di The Walking Dead

"La nostra collaborazione con The Walking Dead offre un livello completamente nuovo di intrattenimento al nostro universo di gioco, che va ad aggiungersi ad altre IP come i Puffi e Shaun the Sheep", ha aggiunto Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. "I fan potranno entrare in un'esperienza di The Walking Dead coinvolgente e ricca di azione e aggiungere i loro personaggi e altre risorse dell'universo di Skybound ai propri mondi di gioco".