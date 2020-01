The Walking Dead: Robert Kirkman ha svelato l'origine del virus zombie?

The Walking Dead racconta ciò che accade dopo che un virus trasforma in zombie gli esseri umani e Robert Kirkman sembra averne svelato via Twitter l'origine.

Il creatore del fumetto, poi diventato un franchise televisivo, ha infatti risposto a una domanda via Twitter legata all'apocalisse al centro del racconto che ha dato vita alla storia raccontata nei 193 numeri dei fumetti.

Robert Kirkman, nel 2018, aveva accennato al fatto che la diffusione del virus era legata a una "folle cosa sci-fi che renderebbe la storia molto più strana". L'artista ha ora scritto su Twitter rispondendo a un fan di The Walking Dead: "Spore aliene".

Space spore. — Robert Kirkman (@RobertKirkman) January 22, 2020

Questa possibile causa del virus sembra un altro omaggio a La notte dei morti viventi di George A. Romero, in cui si mostrano delle scienziati chiedersi se la causa dei morti viventi sia riconducibile a delle radiazioni provenienti dallo spazio. Nella serie televisiva, per ora, non è stato accennato in nessun modo all'origine del virus.

Kirkman, anni fa, parlando della causa dell'apocalisse che cambia per sempre la Terra, aveva spiegato: "Forse anni dopo la fine lo dirò per caso durante un'intervista, un po' in stile J.K. Rowling. Non è importante per la storia dei personaggi e sarebbe completamente fuori posto nella storia. Sinceramente se uno scienziato di Washington arrivasse a dire ciò che è successo, i personaggi semplicemete alzerebbero le spalle e direbbero 'Oh... okay'. Non cambierebbe in nessun modo le loro vite".