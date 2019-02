The Walking Dead, ci sarà il ritorno del Governatore?

Una delle vecchie star di The Walking Dead, David Morrissey, ha dato volto e anima al tostissimo personaggio del Governatore, e in un'intervista ha indicato la sua volontà di un ritorno in scena, visto che il suo villain "ha ancora molto da raccontare".

Il personaggio chiamato Philip Blake ha da sempre lasciato il segno tra i fan della serie tv AMC. David Morrissey l'ha sempre preso molto sul serio, tanto da ispirarsi direttamente ai due romanzi di Robert Kirkman, Rise of the governor e Road to Woodbury. Durante un'intervista con Red Carpet News TV, l'attore ha dichiarato:

"Ho amato la mia esperienza in The Walking Dead. Mi piacerebbe tornarci in ogni modo, ho spesso detto che farei anche quello che prepara il té se me lo chiedessero, è stato un periodo splendido, lo show è fatto da persone fantastiche e talentuose, ti viene voglia di lavorarci. Io amo il personaggio, e il Governatore ha ancora molto da dare. La serie è un po' di genere survival, ma c'è qualcosa sulle relazioni umane che connette subito con lo spettatore. Io ci tornerei dentro in un secondo."

Governatore o no, qualche provvedimento andrà preso per il bene di The Walking Dead, visto che il vertiginoso crollo degli ascolti sembra non volersi fermare. L'ultimo episodio andato in onda ha totalizzato poco più di 4,5 milioni di telespettatori, circa il 60% di pubblico in meno rispetto a due anni fa.

Nella seconda metà della nona stagione, in onda in Italia su Fox, la morte di Jesus ha fatto scoprire l'esistenza di alcuni individui che utilizzano la pelle dei walker per spostarsi passando inosservati. La minaccia si rivelerà più sorprendente e pericolosa di quanto si possa pensare. Gli episodi, inoltre, sveleranno dei dettagli inediti di quanto accaduto negli anni trascorsi dalla scomparsa di Rick. Lo show è tratto dai fumetti di Robert Kirkman e ha dato vita a una trilogia di film tv che avrà come protagonista Andrew Lincoln, l'interprete di Rick, mostrato per l'ultima volta sul piccolo schermo mentre veniva trasportato in elicottero, ferito e all'oscuro della destinazione del velivolo.