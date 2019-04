The Walking Dead: annunciata una nuova serie spin-off tratta dai fumetti di Kirkman

AMC ha annunciato una nuova serie spin-off di The Walking Dead che avrà per protagoniste due giovani ragazze e andrà in onda a partire dal 2020.

The Walking Dead continua ad espandere il suo universo: AMC ha appena annunciato una nuova serie spin-off ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Si tratta quindi del terzo adattamento, dopo la serie madre The Walking Dead, cominciata nel 2010, e il primo spin-off, Fear The Walking Dead, iniziato nel 2015.

La nuova serie tv sarà ambientata nell'universo di The Walking Dead ma avrà come protagoniste due giovani ragazze e si concentrerà sulla prima generazione nata nell'era della post-apocalisse zombie. Lo show è nato da un'idea di Scott M. Gimple e del produttore Matt Negrete, che sarà anche showrunner della prima stagione composta da 10 episodi. Le riprese cominceranno durante l'estate in Virginia, per una messa in onda prevista durante il 2020. Non è ancora chiaro se faranno la loro apparizione anche alcuni protagonisti di The Walking Dead, di cui la nuova serie tv (ancora senza titolo) sarà a tutti gli effetti un sequel. Ha dichiarato Scott Gimple: "Mostrare al pubblico una parte ancora invisibile dell'universo di The Walking Dead sarà un modo fantastico per celebrare i 10 anni della serie principale in tv e gli oltre 15 anni dal primo numero del fumetto di Robert Kirkman".

Fear the Walking Dead: una scena d'azione della terza stagione

Anche il network ha rilasciato una nota in cui esprime tutto l'entusiasmo per il nuovo progetto legato alla sua "gallina dalle uova d'oro" (nonostante gli ascolti sempre più bassi delle ultime due stagioni):"Siamo entusiasti del fatto che i morti continueranno a camminare in un nuovo angolo di questo universo post-apocalittico, con storie e personaggi completamente nuovi rispetto a quelli che The Walking Dead ha presentato fin qui". Durante la messa in onda della nona stagione, inoltre, è stata annunciata da AMC una trilogia di film su Rick Grimes con Andrew Lincoln), a cui, secondo le voci, dovrebbero far seguito anche un film su Negan e uno su Daryl Dixon.