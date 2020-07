The Walking Dead: ecco come il coronavirus cambierà la stagione 11

La showrunner di The Walking Dead ha parlato di come l'attuale emergenza sanitaria influirà sulla scrittura della stagione 11.

La showrunner di The Walking Dead ha parlato di come la situazione attuale e la pandemia di coronavirus influiranno sulla scrittura della stagione 11 della serie tv.

Durante il panel dedicato alla serie in occasione dell'edizione online del Comic-Con di San Diego, Angela Kang ha commentato il contesto lavorativo con queste parole:

"È una situazione senza precedenti, e il nostro approccio cerca di essere il più creativo possibile. Ci sono certamente delle cose che ci mancano nella scrittura di questi primi nuovi episodi, ma allo stesso tempo le restrizioni possono talvolta condurre a una creatività incredibile. L'importante è che tutti siano a proprio agio durante le riprese, e che saremo tutti al sicuro in quel momento, e se ciò comporta delle modifiche non è un grosso problema per noi."

Il team di sceneggiatori ha iniziato a lavorare da casa nel mese di marzo, quando sono state sospese tutte le produzioni cinematografiche e televisive negli Stati Uniti. Questo ha comportato anche un ritardo nella post-produzione della decima stagione, che stava andando in onda in quel periodo: il sedicesimo episodio, che sarebbe il finale di stagione, non poteva essere completato in tempo, e andrà quindi in onda a ottobre.

La situazione attuale potrebbe comunque rivelarsi vantaggiosa per The Walking Dead, dato che Angela Kang e i suoi collaboratori hanno più tempo per pianificare il futuro dello show: l'undicesima stagione è stata rimandata di un anno, all'autunno del 2021, e sarà preceduta da sei episodi definiti "una stagione 10.5", le cui riprese inizieranno entro la fine di quest'anno.

A ottobre, in concomitanza con la messa in onda del finale di stagione che era stato posticipato, debutterà anche la sesta stagione del prequel Fear the Walking Dead, la cui lavorazione aveva subìto interruzioni qualche mese fa, e ci sarà l'esordio di un secondo spin-off, The Walking Dead: World Beyond, incentrato sulla prima generazione di bambini cresciuti durante l'apocalisse zombie.