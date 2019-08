The Walking Dead: multa alla serie zombie per abuso di un sistema d’allarme

The Walking Dead: La AMC è stata multata per l'uso di un autentico sistema d'allarme in un episodio della nona stagione della serie.

A causa di The Walking Dead, il network AMC è stata multato per l'uso di un autentico sistema d'allarme americano in un episodio della nona stagione della serie.

Anche la ABC dovrà pagare per un'infrazione simile all'interno del talk show Jimmy Kimmel Live!, per un totale di 600.000 dollari di multe a vari network. Nel caso della AMC, l'uso incriminato del cosiddetto EAS (Emergency Alert System) risale allo scorso febbraio, nel decimo episodio della stagione, durante un flashback che mostra il passato dell'antagonista Alpha (Samantha Morton), leader dei Sussurratori.

The Walking Dead: perché ci siamo dimenticati di recensirlo (e non se ne è accorto nessuno)

La multa è dovuta al fatto che l'EAS, in teoria, è da usare solo in casi di vera emergenza: a livello nazionale, radio e televisione se ne servono per annunciare un comunicato del presidente in caso di situazioni di crisi, mentre a livello locale e regionale lo si usa per segnalare problemi urgenti in aree specifiche, come incendi o alluvioni. In un comunicato della Federal Communications Commission, che monitora eventuali violazioni da parte di radio e TV, è stato precisato che l'uso del segnale per scopi non autorizzati, come gli eventi fittizi di una serie televisiva, può generare confusione o, peggio ancora, noncuranza nei confronti di allarmi veri. Inoltre, è possibile che uso non autorizzato porti all'attivazione di segnali fasulli che bloccano comunicazioni genuine.

Come riportato dai media americani, non è la prima volta che il franchise dei morti viventi ha problemi finanziari di questo tipo: la AMC ha recentemente dovuto risarcire la città di Manor, nel Texas, a suon di 74.000 dollari per danni causati durante le riprese di Fear the Walking Dead. La serie madre tornerà sugli schermi il 6 ottobre con la decima stagione, e come annunciato durante il Comic-Con di San Diego è prevista una trasferta al cinema con il primo dei tre film che racconteranno le nuove gesta di Rick Grimes (Andrew Lincoln), dato per morto durante la nona annata dello show.