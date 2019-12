The Walking Dead: il finale di serie del fumetto arriva oggi in Italia!

Arriva oggi in Italia il numero conclusivo di The Walking Dead, il volume che chiuderà la celebre serie di Robert Kirkman, dal titolo Riposa in pace.

Oggi arriva per tutti i fan il fumetto del finale di serie di The Walking Dead, dopo 14 anni dall'esordio in Italia nel 2005 per il capolavoro di Robert Kirkman. E proprio il lungo pezzo scritto dall'autore per aprire l'ultimo numero esordisce con 'È vero: è finita. Si chiude qui'.

Il volume 32 si intitola Riposa in pace ed è disponibile da oggi in tutta Italia. È un evento importante per il mondo del fumetto italiano e in generale, visto che si tratta della conclusione della prima edizione italiana della serie: quella brossurata in volume. Quella con cui The Walking Dead ha esordito in Italia nel 2005, ben 14 anni fa. The Walking Dead ha rappresentato in questi anni uno dei titoli di punta del mercato mondiale del fumetto e anche di quello italiano. È diventato un prodotto crossmediale unico per diffusione, successo, ramificazioni e ha sancito il ruolo di Robert Kirkman come uno degli autori più influenti del panorama internazionale, idolatrato da centinaia di fan anche dal vivo durante le edizioni 2017 e 2018 del Lucca Comics.

#TheWalkingDead: il suo nome è leggenda.

32 passi lunghi 14 anni: il primo volume uscì nel 2005, l'ultimo esce oggi.



Ci teniamo a ringraziarvi. Per averci sostenuto e aver fatto diventare THE WALKING DEAD un caso editoriale anche in Italia



È finita la storia, inizia leggenda. pic.twitter.com/BCbOtdW32r — saldaPress (@saldaPress) December 5, 2019

Nel mondo televisivo, invece, The Walking Dead sembra non fermarsi e ha lanciato la nuova serie spinoff The Walking Dead: World Beyond, che andrà in onda nella primavera del 2020. Ambientato in Nebraska, dieci anni dopo l'inizio dell'apocalisse zombie, vede protagonisti dei ragazzi che non conoscono il mondo com'era prima dell'invasione dei morti viventi, visto che sono cresciuti in un contesto apocalittico già avanzato. Le vicissitudini di questi ragazzi saranno in qualche modo legate alla scomparsa di Rick Grimes in The Walking Dead. Alcuni tra questi ragazzi diventeranno eroi, altri saranno dei villain.

Fanno parte del cast della nuova serie legata a The Walking Dead la veterana Julia Ormond, quindi Natalie Gold nei panni di Lyla, un personaggio misterioso; Al Calderon nel ruolo di Tony, Ted Sutherland, Nico Tortorella, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston. Il ruolo della Ormond non è stato rivelato nel dettaglio, ma sarà la leader di una delle comunità coinvolte nella storia.