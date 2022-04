The Walking Dead: un fan realizza la timeline aggiornata

The Walking Dead sta per avviarsi verso la sua conclusione con gli episodi della stagione 11 prima di dare spazio a numerosi spinoff, e ora i fan potranno chiarirsi le idee sull'universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman grazie a una timeline aggiornata.

L'esaustivo riassunto è opera di un fan che ha messo a frutto le proprie conoscenze legate alla serie tv per realizzare uno schema pratico e completo che renda possibile ripercorrere la storia.

The Walking Dead: timeline

Vincenzo Mei, un grande fan di The Walking Dead, si sta impegnando per offrire uno strumento molto utile a tutti i fan che potrebbero sentirsi disorientati a causa dell'espandersi dell'universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

La serie principale, distribuita in Italia grazie a Disney+, saluterà i suoi fan in autunno con la terza parte dell'undicesima stagione.

Sugli schermi arriveranno però gli spinoff dedicati a Carol e Daryl, quello su Maggie e Negan, e un progetto antologico intitolato Tales of the Dead che approfondirà la storia di personaggi conosciuti e altri inediti.

La timeline realizzata dal fan comprende inoltre gli eventi mostrati in Fear the Walking Dead, arrivata a quota sette stagioni, e World Beyond che si è conclusa con il secondo capitolo della storia.

In attesa di avere anche qualche aggiornamento sull'annunciata trilogia di film con al centro Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, i fan potranno tenersi aggiornati grazie al blog di Mei dedicato alla timeline del mondo di The Walking Dead.