The Walking Dead: Daryl Dixon, i fan la paragonano a The Last of Us: 'Identico'

The Walking Dead: Daryl Dixon sta effettivamente convincendo i fan della saga, ma questi non hanno potuto fare a meno di notare le similitudini piuttosto evidenti con The Last of Us, sia per quel che riguarda i personaggi che la trama principale.

Entrambe vedono protagoniste le figure di due antieroi solitari che si ritrovano immersi in un mondo dopo il disastro di un'infezione ed entrambi si ritrovano costretti a proteggere un individuo più giovane ma di vitale importanza per le sorti dell'umanità.

Nel caso di The Walking Dead: Daryl Dixon si tratta del dodicenne Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), che attraversa la Francia post-apocalittica per portare il salvatore dell'umanità al sicuro in una base di combattenti per la libertà al nord. In The Last of Us, Joel (Pedro Pascal) è incaricato di scortare la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) attraverso l'America post-apocalittica per portare il salvatore dell'umanità al sicuro in una base di combattenti per la libertà a ovest.

Questi due giovani sono considerati speciali: Laurent è destinato a essere "il nuovo messia che guiderà la rinascita dell'umanità" nell'apocalisse zombie, mentre l'immunità di Ellie contro gli Infetti potrebbe curare la piaga del cordyceps e porre fine all'apocalisse fungina.

The Walking Dead: Daryl Dixon è gay?

"Sarebbe fantastico se non avessero usato prima questa trama in The Last of Us", ha twittato un fan a proposito dell'ultimo episodio dello show "Alouette". Un altro ha invece scritto: "Quindi questo è solo The Last of Us, ma con Daryl e in Francia".