The Walking Dead, Carl Grimes approva il rapporto tra Judith e Negan!

Uno dei volti passati di The Walking Dead è sicuramente Chandler Riggs, interprete di Carl Grimes, e ha da poco dichiarato di apprezzare il rapporto che si è creato tra la sorellastra Judith e Negan.

"Onestamente mi piace moltissimo la direzione che ha preso il personaggio di Judith, è davvero interessante vedere il rapporto che sta costruendo con Negan, completamente diverso rispetto a quello che stava costruendo Carl."

Jeffrey Dean Morgan ha ammesso, al momento dell'uscita di scena di Chandler dallo show, di essere rimasto molto deluso per la mancata possibilità di approfondire il rapporto bizzarro che si stava creando tra lui e il Negan incarcerato:

"In verità, gran parte del motivo per cui non vedevo l'ora di entrare in questo show era proprio il rapporto tra Carl e Negan nei fumetti, ne ero davvero un grande fan. Quella storyline era una delle mie preferite, e penso anche di molti di voi. Resterò per sempre deluso di averla solo mostrata in superficie, poteva essere molto di più."

La showrunner Angela Kang ha dichiarato che il team creativo ha voluto portare avanti quel rapporto particolare tra Carl e Negan con la piccola Judith: "Abbiamo avuto l'opportunità di dire una storia diversa, perché Judith è molto lontana da Carl come personaggio, ed è divertente vedere lei e Negan contrapposti. Lei è divertente, è nata nell'apocalisse quindi è diversa rispetto a qualcuno che ha visto cosa c'era prima del disastro zombie."