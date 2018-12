The Walking Dead 9: i Sussurratori debuttano nelle foto promozionali

The Walking Dead 9 ritornerà sugli schermi televisivi della AMC il 10 febbraio, e il giorno successivo in Italia grazie a Fox, e le nuove foto promozionali segnano il debutto dei temibili Sussurratori, mostrati mentre si nascondono alla vista degli altri sopravvissuti utilizzando la pelle degli zombie.

Nelle puntate inedite i protagonisti dovranno continuare a fare i conti con quanto accaduto durante i sei anni trascorsi dopo la scomparsa di Rick. Alcuni dei personaggi si sono allontanati dagli altri e da se stessi, ma ora sono tutti messi di fronte a un nuovo pericolo. Una nuova minaccia entrerà in scena e non avrà alcun paragone con quanto affrontato in passato, rivelando che il mondo post-apocalittico potrebbe essere ancora più disturbante e terrificante rispetto a quando è scoppiata l'apocalisse zombie.

Tra gli interpreti dei Sussurratori ci saranno Ryan Hurst e Samantha Morton nei ruoli di Beta e Alfa, i leader del malvagio gruppo, oltre a Lauren Ridloff che sarà Connie ed Eleanor Matsuura nel ruolo di Yumiko.

La nona stagione ha mostrato inoltre l'uscita di scena del protagonista Andrew Lincoln: il suo Rick Grimes sarà però protagonista di una trilogia di film che svelerà quanto accaduto al personaggio dopo essere stato trasportato via, molto ferito, in elicottero.