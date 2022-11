The Walking Dead 11, ecco come due cameo shock hanno cambiato il finale della serie

Dopo ben 11 stagioni, The Walking Dead è giunta al termine, ma il finale non ha convinto appieno tutti i fan della saga; a quanto pare due inaspettati cameo avrebbero cambiato il finale pensato in origine.

L'adattamento televisivo di The Walking Dead, uno dei più celebri fumetti di Robert Kirkman, è giunto a conclusione. Ieri sera su AMC è andato in onda l'ultimo episodio dell'undicesima stagione della serie TV, chiudendo l'arco narrativo iniziato nel 2010.

Attenzione! Consigliamo a chi non vuole conoscere spoiler sul finale di The Walking Dead di non proseguire nella lettura di questa news

Nel finale della serie fanno il loro ritorno shock Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira). Il primo, protagonista storico di The Walking Dead, aveva abbandonato lo show nel 2018, mentre la seconda aveva girato la sua ultima scena nel 2020. Il piano originario era quello di vederli riuniti in una trilogia, poi cancellata.

Angela Kang, showrunner della serie, pensava che lo show non si sarebbe potuto concludere senza la loro presenza ed è per questo motivo che ha spinto fortemente per riaverli a bordo: "Li volevo nel finale sin dall'inizio e proposi questa versione ai piani alti della AMC quando abbiamo iniziato a parlare dell'ultima stagione. La loro presenza è stata in bilico fino all'ultimo".

A quanto pare i due attori hanno girato le loro scene in gran segreto l'estate scorsa, dopo la loro comparsata al San Diego Comic-Con. Le scene del finale della serie in cui vediamo Rick e Michonne sono ambientate in due timeline differenti e fungono da apripista al loro spinoff in arrivo nel 2023. Sulla questione è intervenuto anche il produttore Greg Nicotero: "The Walking Dead è iniziato con Rick ed è sempre stata una sua storia. Non potevamo far finire il mondo che avevamo creato senza una sua apparizione".

Il finale della serie pensato inizialmente era però ben diverso. Avrebbe infatti dovuto mostrare R.J. e Judith, ormai adulti, aiutare un gruppo di sopravvissuti a tornare nelle loro comunità, continuando l'eredità dei rispettivi genitori. Il finale sarebbe quindi dovuto essere una sorta di chiusura simbolica del cerchio ininiziato anni fa, ma alla fine si è deciso di optare diversamente.