The Walking Dead 10x16: le anticipazioni di "A Certain Doom", il season finale

The Walking Dead 10x16, ecco le anticipazioni dell'episodio intitolato A Certain Doom, il sedicesimo della decima stagione della serie in arrivo su Fox prossimamente e di cui online sono stati condivisi il trailer e uno sneak peek.

AMC, dopo la messa in onda dell'episodio intitolato The Tower - di cui potete leggere la nostra recensione - ha pubblicato online i nuovi materiali promozionali della prossima puntata che verrà trasmessa prossimamente dopo la conclusione del lavoro di post-produzione reallentato a causa dell'attuale complicata situazione internazionale.

Il trailer si apre con Gabriel che ricorda il piano deciso in precedenza in caso di evacuazione che prevede quattro gruppi, mentre Daryl e Carol si preparano per provare a superare l'orda di zombie. Il personaggio interpretato da Norman Reedus ricorda che non tutti riusciranno a sopravvivere, ma che non ci sono altri modi per affrontare la situazione, e scambia un emozionante saluto con Judith che rimane al sicuro. Beta continua a far muovere gli zombie a proprio piacimento, mentre il gruppo composto da Princess, Ezekiel, Eugene e Yumiko cerca di arrivare alla propria destinazione in tempo. Judith viene poi mostrata mentre dichiara che qualcuno sta salendo, Daryl e altri personaggi si ritrovano in mezzo agli zombie ed Ezekiel ricorda che si deve provare in ogni modo a completare la propria missione. Gabriel, infine, si prepara a combattere ed Ezekiel e gli altri si muovono di notte in spazi sconosciuti.

In uno sneak peek si assiste a quello che accade mentre l'orda di zombie si avvicina e Gabriel osserva la situazione dall'alto e cerca di rassicurare dei bambini, ricordando che altre persone arriveranno per aiutarli a combattere. Il video dà quindi spazio a Virgil, al gruppo guidato da Eugene, a una figura misteriosa con una maschera e che combatte come un ninja e, ovviamente, a Maggie - la protagonista interpretata da Lauren Cohan che tornerà dopo una lunga assenza dallo show - che legge la lettera di Carol in cui le si rivela la morte di Jesus, Tara, Enid, suo figlio Henry e di altri alleati per colpa dei Sussurratori.