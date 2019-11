The Walking Dead 10x07: le anticipazioni di "Open Your Eyes"

The Walking Dead 10x07: le anticipazioni e il trailer di Open Your Eyes, il settimo episodio della decima stagione in onda la prossima settimana su Fox.

The Walking Dead 10x07, ecco le anticipazioni del settimo episodio intitolato Open Your Eyes, in arrivo su Fox il 18 novembre e di cui online sono stati condivisi il trailer, due sneak peek e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda della puntata Bonds - di cui potete leggere la recensione di The Walking Dead 10x06 - ha pubblicato online i nuovi materiali promozionali della prossima puntata.

L'episodio, diretto dall'attore Michael Cudlitz, andrà in onda il 18 novembre su Fox e la sinossi di Open Your Eyes anticipa: Carol oltrepassa limiti che mettono a disagio Daryl; Alpha e Beta hanno dei dubbi nei confronti di qualcuno.

Il trailer si apre con la complicata situazione in infermeria, dove le persone vengono ricoverate ma senza dare segni di miglioramento.

Il membro dei Sussurratori preso in ostaggio da Carol spiega che non potrebbe mai tradire Alpha perché è convinto che la leader del gruppo ami davvero ognuno di loro. Il personaggio interpretato da Melissa McBride viene poi mostrato mentre cavalca con accanto Lydia. Aaron incontra Gamma e Siddiq sembra in difficoltà.

Carol cerca infine di convincere Daryl a fare qualcosa e qualcuno perderà molto sangue.

Il primo sneak peek tratto dalla puntata mostra Lydia nella sua cella che viene fatta uscire da Carol e Daryl per far posto al nuovo prigioniero. La ragazza viene quindi interrogata dalla donna che le chiede se conosce l'identità dell'uomo che hanno appena portato.

Il protagonista della seconda clip in anteprima è invece Siddiq, al centro della puntata, che è in crisi a causa di ricordi molto traumatici apparentemente legati alla morte di Enid e poi lanciarsi in acqua. Il video sembra quindi confermare le teorie di molti fan che sostengono il dottore sia stato costretto a uccidere la ragazza mentre era ostaggio dei Sussurratori.

Tra le anticipazioni di Open Your Eyes ci sono anche i primi minuti della puntata. Siddiq si risveglia tormentato dai ricordi di quanto accaduto e poi si prende cura di una delle persone malate, andando a recuperare acqua senza sapere che potrebbe essere proprio quella la causa del contagio. Il medico ha poi un'allucinazione e vede Alpha, iniziando poi a riflettere sui possibili motivi per cui la comunità sta affrontando la malattia. Siddiq ha xuccessivamente un brusco risveglio.