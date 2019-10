The Walking Dead 10x05: le anticipazioni di "What It Always Is"

The Walking Dead 10x05 le anticipazioni e il trailer di What It Always Is, il quinto episodio della decima stagione in onda la prossima settimana su Fox.

The Walking Dead 10x05, ecco le anticipazioni del quinto episodio intitolato What It Always Is, in arrivo su Fox il 4 novembre e di cui online sono stati condivisi il trailer, due sneak peek e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda della puntata Silence the Whisperers - di cui potete leggere la recensione di The Walking Dead 10x04 - ha pubblicato online il trailer di What It Always Is, rendendo così possibile scoprire qualche interessante anticipazione.

La sinossi ufficiale anticipa: "Delle scorte di cibo scompaiono da Hilltop. Negan è idolizzato da un membro della comunità di Alexandria. Ezekiel ha un segreto".

Il trailer di The Walking Dead 10x05 mostra Negan (Jeffrey Dean Morgan) dopo essere fuggito da Alexandria che, mentre sta rinfrescandosi in un fiume, viene raggiunto da Brandon (Blaine Kern III).

Il video dà poi spazio a Kelly (Angel Theory) che si è allontanata dagli altri e sembra in difficoltà, venendo attaccata da uno zombie. I suoi amici sembrano quindi particolarmente preoccupati.

Il trailer mostra poi Gamma (Thora Birch), che sembra destinata a incontrare Aaron (Ross Marquand), mentre Alpha (Samantha Morton) spiega a Beta (Ryan Hurst) che bisogna avere pazienza perché cambiare strategia richiede del tempo e il suo piano è ideato per distruggere i propri nemici.

Il primo sneak peek di The Walking Dead 10x05 mostra Daryl incontrare Ezekiel che chiede se hanno avuto degli indizi riguardanti la situazione di Negan, che non è ancora stato ritrovato.

La seconda clip pubblicata in anteprima mostra Negan entrare in azione per aiutare una donna in difficoltà alle prese con un gruppo di walker.