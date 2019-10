The Walking Dead 10x04: le anticipazioni di Silence the Whisperers

The Walking Dead 10x04 le anticipazioni e il trailer di Silence the Whisperers, quarto episodio che andrà in onda la prossima settimana su Fox.

The Walking Dead 10x04, ecco le anticipazioni del quarto episodio intitolato Silence the Whisperers, in arrivo su Fox il 28 ottobre e di cui online sono già stati condivisi anche il trailer, la sinossi ufficiale e alcuni sneak peek.

AMC, al termine del terzo episodio intitolato Ghosts - di cui potete leggere la recensione di The Walking Dead 10x03 - ha diffuso online il trailer della prossima puntata della serie, intitolato Silence the Whisperers (Zittire i Sussurratori). La sinossi anticipa: "Negan sente il peso delle paure degli abitanti di Alexandria che stanno aumentando a causa dei Sussurratori. Il gruppo di Hilltop si ritrova, inaspettatamente, alle prese con un problema di sicurezza".

Il trailer di The Walking Dead 10x04 mostra i sopravvissuti che si dividono per quanto riguarda il modo in cui affrontare i Sussurratori, tra chi sostiene di essere già in guerra e chi invece vuole affrontare la situazione con maggiore razionalità.

Lo sneak peek, invece, mostra Michonne, il personaggio interpretato da Danai Gurira, spiegare a sua figlia Judith come non ci si possa fidare dei propri nemici e della parola data, illustrando inoltre i vari approcci possibili ai pericoli da affrontare.

La seconda clip di The Walking Dead 10x04 diffusa in anteprima è invece una sequenza d'azione: