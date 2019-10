The Walking Dead 10x01, le anticipazioni di Lines We Cross, episodio in onda stanotte: qualche dettaglio sugli eventi al centro della trama.

The Walking Dead 10x01: ecco le anticipazioni dell'episodio Lines We Cross in onda stanotte, in attesa di assistere al ritorno dei sopravvissuti all'apocalisse zombie ora alle prese con i temibili Sussurratori. Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler !

Nella prima puntata di The Walking Dead 10 si compierà un salto temporale rispetto al terribile massacro ordinato da Alpha al termine della nona stagione della serie I protagonisti, come mostrato anche nel trailer, si stanno preparando all'inevitabile scontro con i Sussurratori che hanno distrutto la pace esistente tra le varie comunità.

Nel frattempo Rosita ha partorito e può contare sull'aiuto di Eugene, padre Gabriel e Siddiq. Negan sembra finalmente poter trascorrere qualche ora all'aperto nella comunità di Alexandria dopo il periodo trascorso dietro le sbarre.

Carol avrà trascorso del tempo distante da Ezekiel e da Daryl, essendo però ancora animata dalla rabbia nei confronti dei Sussurratori che hanno ucciso Henry, il figlio che aveva adottato. Lydia, la figlia di Alpha, è entrata nella comunità guidata da Michonne, ma avrà qualche difficoltà a integrarsi.

Ecco uno sneak peek con protagonisti Daryl e Carol che ha trascorso del tempo a bordo di una barca e sostiene di non voler più pensare ai Sussurratori:

La seconda e la terza clip in anteprima mostrano Michonne insieme ad Aaron, con cui litiga dopo che il giovane prende una decisione istintiva:

La sinossi ufficiale di The Walking Dead 10x01 anticipa: Riprendiamo la storia del gruppo a Oceanside, dove prosegue la preparazione in vista di un possibile ritorno dei Sussurratori. La tensione è alta mentre i nostri eroi faticano ad aggrapparsi al loro concetto di civiltà.

Nella featurette Greg Nicotero spiega che si darà spazio a un mondo completamente nuovo a causa di una tensione quasi in stile Guerra Fredda che dà vita a paranoia e paure di vario tipo.

Jeffrey Dean Morgan, inoltre, ha anticipato che Negan sorprenderà i fan in modo inaspettato.

I nuovi episodi di The Walking Dead 10 andranno in onda da stasera su AMC. In Italia sarà possibile seguire la serie in diretta e in lingua originale su Fox alle 3.30 della notte fra domenica e lunedì 7 ottobre. La sera del 7 ottobre invece, verrà trasmesso l'episodio doppiato in italiano alle 22.25.