The Walking Dead 10 - Parte 2: i nuovi episodi da stasera su Fox

È iniziato il conto alla rovescia per i nuovi episodi della seconda parte della decima stagione della serie zombie più amata dai telespettatori: The Walking Dead ritorna stasera su Fox (112, Sky) dalle 21:00, a sole 24 ore dalla messa in onda americana.

Lo show è già stato rinnovato per una undicesima stagione in cui è previsto il ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie Greene. La guerra contro i letali Sussurratori è stata al centro di questa prima parte di decima stagione ma prima della pausa gli eventi sono precipitati verso un punto di non ritorno: infatti, il gruppo guidato da Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) è caduto in una trappola imbastita da Alpha (Samantha Morton) e adesso si trova accerchiato da un'orda di zombie nel bel mezzo del territorio nemico senza riuscire a scorgere alcuna via di fuga.

The Walking Dead 10: un'immagine di Michonne nell'episodio 8

Nel frattempo Michonne (Danai Gurira) è alla ricerca della base navale che dovrebbe custodire le armi che potrebbero cambiare le sorti della guerra contro i Sussurratori. Quindi tanti colpi di scena anche in questi nuovi episodi di The Walking Dead tratta dai fumetti di Robert Kirkman che vuole continuare a sorprendere raccontando la lotta di pochi umani tra zombie e sopravvivenza.

Da The Walking Dead a iZombie, tutti i morti viventi della TV