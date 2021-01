The Walking Dead 10: Lucille e Negan nelle nuove foto degli episodi bonus, ecco un teaser

The Walking Dead 10 tornerà a febbraio con sei episodi bonus e AMC ha ora condiviso un teaser inedito e delle foto che mostrano anche Lucille, la moglie di Negan.

Le puntate, infatti, permetteranno di approfondire la storia dei protagonisti offrendo nuovi dettagli sulla loro situazione attuale o sul loro passato e il breve video propone alcune delle dichiarazioni dei personaggi principali.

Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton interpretano nella serie The Walking Dead il ruolo di Negan e di sua moglie Lucille, di cui si svelerà il tragico passato.

I due attori, sposati anche nella vita reale, saranno al centro della puntata ispirata al fumetto Here's Negan con cui Robert Kirkman ha raccontato quanto accaduto al personaggio prima dell'epidemia zombie e di assumere il ruolo di leader dei Salvatori.

Durante l'ultimo episodio di The Walking Dead andato in onda, abbiamo assistito alla fine di Alpha (Samantha Morton) e della Guerra ai Sussurratori. Il Regno era caduto, Hilltop era stata praticamente distrutta e Alessandria abbandonata per prepararsi alla battaglia finale. I nostri sopravvissuti sono stati intrappolati e separati l'uno dall'altro. Tuttavia, di fronte a una morte quasi certa, si sono riuniti per combattere, uccidendo Beta (Ryan Hurst) ed eliminando la minaccia dell'orda.

In questi sei nuovi episodi, i sopravvissuti cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulle loro vite. Gli anni di lotta pesano mentre affiorano i traumi del passato, mostrando i loro lati più vulnerabili. Quando si chiedono che ne sarà dell'umanità troveranno la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie e riusciranno a mantenere il gruppo intatto?

Basato sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, The Walking Dead è prodotto da AMC Studios e prodotto a livello esecutivo dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, Showrunner Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera e Denise Huth.