The Voices stasera su Rai 4: trama e cast del dark thriller con Ryan Reynolds

Stasera su Rai 4 va in onda The Voices: trama e cast del dark thriller con Ryan Reynolds diretto da Marjane Satrapi.

Stasera 22 agosto 2023 su Rai 4, in prima serata, alle 21:20 va in onda The Voices, dark thriller del 2014 diretto dalla pluripremiata regista Marjane Satrapi, nota per essere l'autrice del candidato agli Oscar Persepolis. Il film è interpretato da Ryan Reynolds. La sceneggiatura è stata curata da Michael R. Perry, mentre Olivier Bernet ha composto la colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Voices: Ryan Reynolds imbocca la testa di Gemma Arterton

The Voices: trama

Jerry Hickfang, operaio di una fabbrica, riesce dopo molti sforzi a conquistare la donna di cui è innamorato, una collega del reparto di fatturazione. Tuttavia, la loro relazione prende presto una svolta sinistra, che include l'omicidio: subito dopo, Jerry inizia a sentire la voce della donna che gli parla attraverso il suo cane e il suo gatto, eventi che segneranno l'inizio di un viaggio folle.

Curiosità

The Voices è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 19 gennaio 2014.In seguito è stato presentato in numerosi festival cinematografici internazionali tra cui il Toronto International Film Festival.

Ryan Reynolds ha modellato la voce del gatto ispirandosi a un amico scozzese che conosce da oltre vent'anni.

Verso la fine della prima interazione di Jerry con Fiona senza testa, il resto del suo corpo è visibile brevemente nel frigorifero prima che lui chiuda la porta di scatto.

Il film è il primo lungometraggio in lingua inglese diretto dalla regista franco-iraniana Marjane Satrapi

Interpreti e personaggi

Critica e trailer

The Voices è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 75% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 58 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10