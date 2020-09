The Vigil - Non ti lascerà andare: da oggi al cinema l'inquietante horror di fine estate

Arriva oggi al cinema The Vigil - Non ti lascerà andare, il film di Keith Thomas che racconta di un ragazzo bloccato in una casa insieme ad un'entità demoniaca.

Se siete amanti dell'horror non potrete rinunciare alla visione di The Vigil - Non ti lascerà andare, film che arriva nelle sale italiane oggi, giovedì 10 settembre, attraverso BIM Distribuzione e che offrirà a tutti gli appassionati del genere un ottimo pretesto per tornare al cinema dopo mesi di digiuno forzato.

The Vigil - Non ti lascerà andare: una foto del film horror

Al centro del film troviamo Yakov Ronen (Dave Davis), un ragazzo che viene ingaggiato per vegliare sul corpo di un defunto appartenente alla comunità ortodossa ebraica della quale lui stesso faceva parte fino a poco tempo fa. Una volta arrivato all'interno dell'abitazione per la veglia funebre, Yakov si ritrova a fare i conti con una entità demoniaca, il Mazzik, appartenente alla mitologia ebraica, una creatura paragonabile essenzialmente ai peccatori nella quarta sezione dell'Inferno di Dante. Proprio come loro, infatti, non è in grado di guardare avanti a causa del suo volto rovesciato. Questa entità vaga senza meta finché non riesce a possedere il corpo di una persona disperata, legata ancora ad un profondo dolore provato nel passato (da qui il fatto di non riuscire a guardare avanti).

The Vigil - Non ti lascerà andare: un momento del film

A rendere ancora più angosciante l'esperienza di Yakov è l'obbligo di rimanere all'interno della casa: se prova ad allontanarsi, infatti, un dolore indicibile lo attanaglia, costringendolo a rientrare. Il sottotitolo "Non ti lascerà andare" lascia quindi ben intuire il carattere dell'opera, suggerendo il costante tentativo del protagonista di allontanarsi dall'entità che continua invece a perseguitarlo.

The Vigil - Non ti lascerà andare è un film scritto e diretto da Keith Thomas, al suo debutto da regista, pronto a tenere il pubblico appeso alla fatidica domanda: come farà il protagonista a liberarsi da questo incubo? La risposta si può ottenere soltanto andando al cinema.

The Vigil - Non ti lascerà andare: una scena

Nel frattempo, a testimoniare la riuscita del film, è la scelta di Jason Blum di affidare a Thomas la regia dell'adattamento cinematografico del romanzo L'Incendiaria di Stephen King. Una prova di stima che non proviene da uno qualunque ma dal fondatore della Blumhouse Productions che, negli ultimi anni, ha prodotto film horror di livello come L'uomo invisibile, Scappa - Get Out e Insidious, nonché Halloween Kills, al cinema nel 2021.

All'interno di The Vigil - Non ti lascerà andare, l'attore Dave Davis interpreta il protagonista Yakov Ronen. Insieme a lui, nel cast, troviamo Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed, Ronald Cohen, Nati Rabinowitz e Moshe Lobel.