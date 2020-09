The Vigil - Non ti lascerà andare è il film horror diretto da Keith Thomas prodotto da Jason Blum in uscita il 10 settembre: ecco un'inquietante video clip esclusiva.

The Vigil - Non ti lascerà andare, del quale oggi vi mostriamo una video clip in esclusiva, è il film horror soprannaturale prodotto da Jason Blum in uscita sale il prossimo 10 settembre grazie a BIM.

The Vigil - Non ti lascerà andare: una foto del film horror

Nella scena del film che potete vedere qui sopra, il protagonista è impegnato a guardare con attenzione un video su uno schermo e si sofferma sulle parole pronunciate da una signora anziana che si vede nel filmato. "Guarda dietro di te" - dice la donna, una figura sgranata che è alle spalle dell'uomo ripreso in primo piano nel video. Guarda dietro di te, ripete il protagonista, assicurandosi di aver capito bene la frase che sembra rivolta a lui. Cosa si nasconde in quella stanza buia, alle spalle del ragazzo?

The Vigil - Non ti lascerà andare segue le vicende di un giovane che a corto di denaro, accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma. Si ritrova presto esposto a una terrificante ossessione all'interno dei confini claustrofobici della casa, diventata luogo ospitale di un'entità malvagia nota come dybbuk.

The Vigil - Non ti lascerà andare: una foto

Il film diretto da Keith Thomas ha come protagonisti Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed, Ronald Cohen, Nati Rabinowitz e Moshe Lobel. The Vigil - Non ti lascerà andare è stato prodotto dalla Blumhouse.

Dopo aver visto The Vigil, Jason Blum ha deciso di affidare a Keith Thomas la regia dell'adattamento cinematografico del romanzo L'Incendiaria di Stephen King.

The Vigil - Non ti lascerà andare è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2019 nel settembre 2019 e arriverà nelle sale il 10 settembre distribuito da BIM.