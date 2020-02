The Vampire Diaries: le otto stagioni complete disponibili su Infinity

Tutte le otto amatissime stagioni di The Vampire Diaries con Iam Somerhalder arrivano in streaming su Infinity, dove sono già disponibili!

Le otto stagioni complete di The Vampire Diaries, la serie tv basata sulla serie di romanzi Il diario del vampiro di Lisa J. Smith, sono disponibili su Infinity in streaming.

La serie, che vede protagonisti Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder, segue le vicende dell'adolescente Elena Gilbert e degli affascinanti fratelli vampiri Stefan e Damon Salvatore. La storia si svolge a Mystic Falls, cittadina di provincia americana tormentata dal proprio passato. Elena è contesa tra i due fratelli, che sono destinati ad amare la stessa donna fin da prima di essere trasformati in vampiri 145 anni prima: Elena, infatti, è la discendente di Katherine, la bellissima vampira che li ha trasformati durante la Guerra Civile Americana. Elena si innamora di Stefan, ma è anche fortemente attratta da Damon... chi tra i due fratelli riuscirà a conquistare il suo cuore?

The Vampire Diaries: Ian Somerhalde nel finale della serie

Creata da Kevin Williamson (ideatore dell'amata serie Dawson's Creek) e Julie Plec, The Vampire Diaries è stata accolta con un grande entusiasmo da parte del pubblico, specialmente tra i più giovani, registrando un numero record di telespettatori per il suo debutto, il più alto nella storia di The CW fino ad allora. In seguito è anche arrivato uno spin-off intitolato The Originals: lo show dedicato alla famiglia Mikaelson è durato ben cinque stagioni, andando a concludersi nel 2018.

Da The Vampire Diaries a True Blood e The Strain: tutte le sfumature del vampiro seriale