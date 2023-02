The Upshaws: Parte 3, su Netflix in streaming da oggi

Da oggi 16 febbraio 2023 arriva The Upshaws su Netflix: disponibili in streaming tutti gli episodi della terza parte della comedy per tutti gli utenti abbonati.

In questa serie protagonista una famiglia afro americana residente in Indiana e rigorosamente appartenente alla classe operaia: al centro della narrazione la loro ambizione a una vita migliore e a un'esistenza felice mentre affronta difficoltà quotidiane. Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare.

The Upshaws: Wanda Sykes in una scena

Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall'amore che tiene unita una famiglia. La serie è stata candidata a un Prime Time Emmy Award per la categoria Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series, grazie a Donald A. Morgan, categoria però vinta dalla serie Country Comfort, con protagonista Katharine McPhee. Gli otto nuovissimi episodi di The Upshaws sono già disponibili in streaming su Netflix per tutti gli utenti abbonati al servizio, andando ad arricchire ulteriormente la scelta tra le sit-com e le serie comedy.