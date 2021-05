The Upshaws, su Netflix in streaming da oggi

Da oggi 12 maggio 2021 arriva The Upshaws su Netflix: disponibili in streaming tutti gli episodi della prima stagione della nuova comedy!

In questa serie protagonista una famiglia afro americana residente in Indiana e rigorosamente appartenente alla classe operaia: al centro della narrazione la loro ambizione a una vita migliore e a un'esistenza felice mentre affronta difficoltà quotidiane. Il padre di famiglia, Bennie Upshaw, interpretato da Mike Epps, fa di tutto per prendersi cura dei suoi amatissimi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le figlie (Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine), il primo figlio (Jermelle Simon) e un altro figlio avuto da un'altra donna (Diamond Lyons), con l'onnipresenza della cognata (Wanda Sykes).

The Upshaws: Wanda Sykes in una scena

The Upshaws è una serie ideata da Regina Hicks e Wanda Sykes, che si occupano anche della produzione esecutiva insieme a Mike Epps, Page Hurwitz e Niles Kirchner. The Upshaws è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.