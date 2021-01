The United States Vs. Billie Holiday: il trailer del film di Lee Daniels

L'intenso trailer di The United States Vs. Billie Holiday, biopic dedicato alla leggenda del jazz Billie Holiday diretto da Lee Daniels e interpretato da Andra Day.

La vita e i tormenti della leggenda del jazz Billie Holiday, nota anche come Lady Day, sono al centro del film Hulu The United States Vs. Billie Holiday, biopic diretto da Lee Daniels di cui è stato lanciato il trailer.

La cantante Andra Day interpreta Billie Holiday, donna nera di umili origini che infiammò gli Stati Uniti con la sua versione di Strange Fruit, canzone di protesta contro il razzismo. Le autorità sfruttarono le sue dipendenze da alcool e droga per silenziare la sua voce potente e influente che ha alimentato la speranza e la voglia di riscatto di molti afroamericani.

Il regista di The United States Vs. Billie Holiday è diretto dal regista Lee Daniels. Nel film, il Capo del Federal Bureau of Narcotics Harry Anslinger (Garrett Hedlund) ingaggia un uomo di colore di nome Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes) per infiltrarsi nel circolo ristretto di Billie Holiday e rovinarla, ma finirà per innamorarsi di lei.

The United States Vs. Billie Holiday arriverà su Hulu il 26 febbraio.