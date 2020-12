The United States Vs. Billie Holiday: la prima foto del film di Lee Daniels

La prima foto del film The United States vs. Billie Holiday, nuovo progetto di Lee Daniels, ritrae la protagonista interpretata da Andra Day.

The United States Vs. Billie Holiday è il nuovo film diretto da Lee Daniels in cui si racconterà la storia della leggenda del jazz e il magazine Empire ha pubblicato la prima foto del progetto.

Il lungometraggio seguirà inoltre la relazione della cantante con un agente dell'FBI, un elemento inaspettato nella loro vita.

The United States Vs. Billie Holiday: una foto del film di Lee Daniels

Lee Daniels, intervistato da Empire, ha dichiarato parlando di The United States Vs. Billie Holiday: "Quando è riuscito a capire chi era Billie e cosa stava facendo, perché stava in pratica facendo il doppio gioco, si è innamorato di lei".

L'immagine mostra Andra Day nella parte di Holiday e Tyler James Williams che ha il ruolo di Lester 'Prez' Young. Fletcher sarà invece interpretato da Trevante Rhodes.

Il regista ha inoltre dichiarato che il film gli permetterà di parlare di cosa voglia dire essere un cittadino afroamericano negli Stati Uniti: "L'America è divisa. E penso che questo film mostri che, a meno che ci siano persone come Billie Holiday che si oppongono al governo, saremo nei guai. Il film è un invito a entrare in azione".

Il lungometraggio verrà distribuito nelle sale americane nel 2021.