The Union, Mark Wahlberg: "Sono un grande fan di Halle Berry da sempre"

Mark Wahlberg non era estraneo ad Halle Berry quando hanno iniziato a lavorare insieme in The Union. Nel thriller d'azione romantico di prossima uscita su Netflix, i due attori veterani interpretano una coppia di ex-amanti che si riavvicinano durante una missione piuttosto estrema. Wahlberg era già amico e ammiratore di Berry da molto tempo e questo ha reso il lavoro sul set molto facile.

The Union si svela nella prima immagine del thriller con protagonista Mark Wahlberg

Le parole dell'attore

"È stato facilissimo", racconta a Denny Directo durante un'intervista con ET al fianco della Berry. "Sono stato un grande fan per molto tempo e siamo stati amici per molto tempo, ma non abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme".

The Union: Mark Wahlberg e Halle Berry in una scena del film

Nel film, Wahlberg interpreta Mike McKenna, un uomo che si è trasferito nella città natale del New Jersey. Dopo una notte con la sua ex fidanzata del liceo, Roxanne Hall (Berry), crede che ci sia una possibilità di riconciliazione. Sebbene non abbia tutti i torti, questa possibilità è accompagnata da un addestramento della CIA e da una missione che vede Mike (un signor nessuno) cadere nel mondo dell'Unione, per aiutare a salvare le spie americane.

"Si tratta di un uomo che farebbe di tutto per impressionare la donna più importante della sua vita", dice Wahlberg. "In pratica da 25 anni vive nella stessa casa e percorre gli stessi luoghi in attesa che lei varchi la sua porta".

Quando si tratta di lavorare con una ex, Wahlberg fa eco ai sentimenti di Berry, con un deciso "No". Tuttavia, crede che i fan possano vivere quel sogno attraverso il suo personaggio. "Possono vivere in modo alternativo attraverso il mio personaggio, quindi c'è sempre questa possibilità. Credo che il personaggio si sia sempre sentito come se si fosse appena preso una pausa", dice a proposito della relazione tra Mike e Roxanne. "Ci sarà sempre un'altra opportunità, o almeno lui ci spera".

The Union: Halle Berry, Mark Wahlberg in auto

E aggiunge: "Anche se può aver avuto un paio di altre relazioni occasionali, solo una persona lo ha colpito davvero, ovvero lei".

A proposito di colpi duri, quando si è trattato di allenarsi per il film, Wahlberg si è attenuto al programma del personal trainer, che prevedeva la sveglia alle 4 del mattino. Per la Berry è andata diversamente: lei ha deciso di allenarsi più tardi lasciandolo solo al mattino. "Ci va giù pesante", dice la Berry a proposito del tempo trascorso in palestra dalla sua co-star. "Va a letto presto. Un fatto divertente. Non conoscevo questo aspetto di Mark Wahlberg". Il film uscirà su Netflix il 16 agosto.