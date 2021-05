The Underground Railroad, su Prime Video in streaming da oggi

The Underground Railroad è la nuova serie tv Amazon prime Video firmata dal regista premio Oscar Barry Jenkins, disponibile in streaming da oggi!

The Underground Railroad è la nuova serie firmata dal premio Oscar Barry Jenkins prodotta da Amazon Prime Video, che approda sulla piattaforma streaming oggi 14 maggio.

The Underground Railroad è un adattamento del romanzo di Colson Whitehead. La serie è stata sviluppata da Barry Jenkins che, oltre a occuparsi della produzione e della sceneggiatura, ha firmato i dieci episodi. La storia è ambientata in una timeline alternativa in cui il network di abolizionisti Underground Railroad ha organizzato un sistema di luoghi sicure e strade in cui proteggere chi fugge dalla schiavitù. Al centro della trama ci saranno due schiavi in fuga da una piantagione della Georgia.

The Underground Railroad: Thuso Mbedu in una scena della serie

Nel cast ci sono Thuso Mbedu, Chase W. Dillon, Aaron Pierre e Joel Edgerton. Al momento non si conosce la data di uscita su Amazon Prime Video. Nel frattempo sono stati annunciati i nuovi progetti di Barry Jenkins che, oltre a realizzare un sequel del film Disney Il re leone, si prepara a dirigere un biopic su Alvin Ailey, sta scrivendo un adattamento di Virunga e inoltre collaborerà al revival di The Knick insieme alla star di Moonlight Andre Holland.

La ferrovia sotterranea è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.