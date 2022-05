The Umbrella Academy, quanto ne sai sulla serie Netflix? Ecco il quiz per i fan dello show

Ingannate l'attesa per la terza stagione di The Umbrella Academy con questo simpatico quiz sulla serie Netflix: quanto ne sapete sui fratelli Hargeeves & Co.?

[video id= yt=bS_ubPkBScc ]

Siamo tutti in trepidante attesa della terza stagione di The Umbrella Academy, ma fino al 22 giugno ce ne vuole ancora di tempo... Perché allora non passare il tempo con questo video quiz sulla popolare Netflix per vedere se siete davvero dei fan attenti delle avventure dei fratelli Hargeeves?

Sì lo sappiamo, lo sappiamo: un quiz non può distrarci dal fatto che manca ancora un mese all'uscita dei nuovi episodi di The Umbrella Academy su Netflix. Ma dopo un'attesa così lunga, che sarà mai dover aspettare qualche altra settimana?

Nel frattempo, però, possiamo metterci alla prova con questo quiz postato dall'account ufficiale di Netflix (e magari valutare un rewatch se non le si indovina tutte al primo colpo, perché no?).

Domande come "Quale cantante è l'autore del fumetto di The Umbrella Academy?", "Quando sono nati i fratelli Hargreeves?" o "Quale canzone si sente durante il combattimento di Numero 5 al diner?" sono solo alcuni dei quesiti che troverete in questo video (e oseremmo dire anche i più semplici!).

Che aspettate allora, cliccate sul tasto play e fateci sapere quante ne avete indovinate (senza imbrogliare, però!).

E per chi ha già terminato il quiz, un altro modo per distrarsi fino a giugno potrebbe essere guardare la nuova stagione di Stranger Things, sempre su Netflix (un'altra che si è fatta a lungo attendere, fra l'altro), non trovate?