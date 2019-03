A seguito dell'incredibile successo della serie The Umbrella Academy, vi proponiamo uno speciale video dedicato ad alcune curiosità sullo show Netflix più popolare del momento.

The Umbrella Academy è l'adattamento dell'omonima serie a fumetti firmata da Gabriel Bà e da Gerard Way dei My Chemical Romance. Spaceboy, Kraken, Voce, Medium, Numero 5, Violino Bianco e Horror sono una famiglia disfunzionale di supereroi, i quali, dopo un improvviso lutto in famiglia, si ritroveranno costresti a radunarsi, sopportarsi e scoprire cosa si cela veramento dietro l'improvvisa scomparsa del loro padre adottivo Sir Reginald Hargreevs, detto Il Monocolo.

La prima stagione è formata da dieci episodi e vanta nel cast talenti come quello di Tom Hopper, Robert Sheehan, Ellen Page e Adam Godley nel ruolo di Pogo, la scimmia maggiordomo della famiglia di Hargreeves. Da quando è stato rilasciato su Netflix lo show è diventato un vero e proprio cult da vedere e rivedere per gustarsi ogni piccola sorpresa nascosta, tanto che nel giro di pochi giorni dalla release della prima stagione Netflix ha confermato la seconda stagione di The Umbrella Academy. Ecco lo speciale video dedicato alla serie!