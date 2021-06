The Umbrella Academy 3: i titoli degli episodi in arrivo su Netflix

Netflix ha annunciato i titoli degli episodi di The Umbrella Academy 3, la serie tratta dall'omonimo fumetto che ritornerà in autunno in streaming.

The Umbrella Academy 3 arriverà in autunno sugli schermi di Netflix e, in occasione della Geeked Week, sono stati rivelati i titoli dei dieci episodi inediti.

I fan possono quindi iniziare a farsi un'idea sugli eventi che saranno al centro del nuovo capitolo della storia dei fratelli Hargreeves, ora alle prese con una situazione complicata e agli "avversari" della Sparrow Academy.

The Umbrella Academy, che ha debuttato in streaming all'inizio del 2019, è basato sull'omonimo fumetto di fantascienza e supereroi pubblicato dalla Dark Horse Comics, e racconta la storia di sette fratelli Hargreeves, costretti a usare i loro poteri sovrumani per impedire la fine del mondo dopo la morte del padre adottivo.

La seconda annata, che è arrivata su Netflix la scorsa estate, proponeva una nuova apocalisse da scongiurare, questa volta tornando indietro nel tempo, a Dallas nel periodo dell'assassinio di John F. Kennedy. Una volta tornati a casa, i fratelli scoprono che qualcosa è andato storto: hanno creato una nuova realtà alternativa dove il padre è ancora vivo e alla guida di un nuovo gruppo di giovani dotati, chiamato Sparrow Academy.

I protagonisti di The Umbrella Academy sono Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min.