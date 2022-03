The Umbrella Academy 3: il teaser trailer e la data d'uscita

Netflix ha appena diffuso il teaser trailer di The Umbrella Academy 3, rivelando anche la data d'uscita della terza stagione della celebre serie televisiva statunitense, ideata da Steve Blackman e basata sulla prima miniserie dell'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, che debutterà il 22 giugno 2022.

The Umbrella Academy: Robert Sheehan, Aidan Gallagher in una scena

La brevissima clip presenta gli amati protagonisti dello show in uno dei momenti più importanti della stagione in arrivo: i nostri eroi sono pronti a fronteggiare i diretti rivali della Sparrows Academy. Emmy Raver-Lampman, l'interprete di Allison, a proposito della data d'uscita aveva recentemente dichiarato: "Spero che i nuovi episodi arrivino questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l'ora che arrivino. Abbiamo fatto davvero qualcosa di enorme, hanno un'energia così forte."

"Quindi, per il bene di tutti, incluso il mio, spero davvero che arrivino quanto prima. Ci sono un mucchio di show in ritardo a causa della pandemia, noi abbiamo dovuto recuperare un sacco di effetti visivi. Mancano ancora le date di uscita di moltissime altre produzioni. Si tratta di un momento veramente concitato. Penso che 12-16 mesi siano normali in questo momento per la creazione di una nuova stagione. Ci stiamo mettendo un po' più di tempo ma vi assicuro che l'attesa verrà ripagata", aveva concluso la Raver-Lampman.

The Umbrella Academy: Ellen Page in una scena

La sinossi ufficiale della stagione 3 di The Umbrella Academy recita: "Dopo aver posto fine al giorno del giudizio del 1963, la Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l'apocalisse e di aver sistemato questa sequenza temporale dimenticata da Dio una volta per tutte. Ma dopo un breve momento di festa, si rendono conto che le cose non sono esattamente come le hanno lasciate. Entra nella Sparrow Academy. Intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg, gli Sparrow si scontrano immediatamente con i membri dell'Umbrella Academy in un violento confronto che si rivela essere l'ultima delle preoccupazioni di tutti. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalisse? O questo nuovo mondo si rivelerà più di un semplice intoppo nella sequenza temporale?".