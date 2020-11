The Umbrella Academy 3: Netflix annuncia il rinnovo della serie

Netflix ha ufficializzato la produzione di The Umbrella Academy 3, confermando il rinnovo dell'adattamento per la tv dell'omonimo fumetto.

The Umbrella Academy 3 verrà ufficialmente realizzata: Netflix ha annunciato il rinnovo della serie svelando che verranno realizzate dieci nuove puntate.

Le riprese inizieranno nel mese di febbraio in Canada e proseguiranno la storia raccontata tra le pagine dell'opera creata da Gerard Way e Gabriel Ba.

I protagonisti di The Umbrella Academy sono Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min. La serie Netflix - qui potete leggere la recensione di The Umbrella Academy 2 - prende il via con la nascita di 43 bambini dotati di super poteri nonostante le madri non avessero mostrato alcun sintomo relativo a una possibile gravidanza.

L'eccentrico miliardario Reginald Hargreeves ha viaggiato intorno al mondo per individuare il maggior numero di neonati, animato dalla convinzione che possedessero un potenziale incredibile. Hargreeves è però riuscito ad adottarne solo sette e li ha riportati alla The Umbrella Academy, dove li ha addestrati per imparare a usare i loro poteri e salvare il mondo. L'uomo è stato una figura paterna poco amorevole e ognuno dei suoi "figli" è cresciuto con problemi emotivi e non solo. La serie racconta la storia di questi potenziali supereroi alle prese con un'imminente apocalisse.